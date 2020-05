Swimbaden wer iepen: "Ik bin net fan doel hjir as plysjeman op te treden"

De twa bûtenbaden lizze der moai by yn de sinneskyn. De temperatuer fan it wetter is ta tefredenheid fan Bonne Helfrich, - neam my mar 'sjef badmaster' - hast 17 graden. Mei in groep frijwilligers is er de kommende tiid dwaande mei ferskate oanpassingen. Dat begjint al by de yngong. "Der komt in stikje plestik te hingjen foarby de kassa, want dêr is fansels wat beskerming nedich." Gewoanwei is de yngong fan it swimbad ek de útgong. "Yn it ferline hiene we dêr yn de gong wolris wat opstoppingen. Dus ha wy it no hielendal oers dien. By de hoeke fan it swimbad moatte minsken der no út. Dêr ha wy spesjaal in doar foar makke."

'We moatte minsken aanst nee ferkeapje'

Ien fan de grutste oanpassingen wurdt dien by de klaaikeamers. "Wy hawwe it leafste dat de minsken thús de klean al oandogge. Dêr wurdt it folle makliker fan. Wannear't se dat net dogge, kin dat hjir. De helte fan de hokjes giet wol ticht, sa't der genôch romte tusken sit." Tusken de klaaikeamers en it swimbad komt in spesjale rinrûte, sa't swimmers inoar net yn it paad rinne. "Dat dogge we de kommende wiken noch even mei wat plakbân en in spuitbuske ferve. Yn it wetter komme noch linen, sa't minsken witte wêr't se swimme meie. En dan ferdiele we it ek noch yn in baan foar hurdswimmers en ien foar stadichswimmers.