Ljouwert stipet boa's yn oprop om wapens: "We zien soms echt onveilige situaties"

Boa's binne bûtengewoane opspoaringsamtners, lykas hanthavers, dy't ferantwurdlik binne foar de iepenbiere oarder yn de stêd. Se fierden aksje foar it gemeentehûs yn Ljouwert. omdat se mear middels ha wolle om harsels te ferdigenjen. Ferline wike bedarre yn Noard-Hollân in boa yn it sikehûs nei in mishanneling.

Op dit stuit moatte de boa's wurkje sûnder bygelyks in wapenstok of pepperspray. En it ferset tsjin boa's wurdt grutter, no't se optrede moatte tsjin minsken dy't har net oan de coronamaatregels hâlde.

As de aksjes fan dizze wike gjin effekt ha, driigjhe de boa's op te hâlden mei hanthaven.

Minister wol net om lyk

Justysjeminister Grapperhaus fynt it gjin goed idee om de boa's te bewapenjen. "Het geweldsmonopolie moet alleen bij de politie blijven", seit er.

Bodycams en in needknop soene genôch wêze moatte. "Er zijn burgemeesters die zich zorgen maken over de aansprakelijkheid als boa's geweld mogen gebruiken."

Buma is it net mei de minister iens. "We ziens soms echt onveilige situaties, als de politie niet in de buurt is. Dan moeten de boa's zich kunnen verdedigen."

It is net foar it earst dat de boa's yn Ljouwert om wapens freegje. Eksakt ien jier lyn diene se dat ek al.

Dêr makken we doe dizze reportaazje oer.