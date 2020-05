Bedriuw út Ljouwert makket ôffalferwurkingsfabryk foar Suriname

It Ljouwerter bedriuw KPP Energy & Waste Solutions hat de opdracht foar de ôffalfergasser yn Suriname binnenhelle troch yn te tekenjen op in ynternasjonale oanbesteging. Direkteur Peter Fransz leit út hoe't it fabryk wurket: drûch ôffal dat brânber is, wurdt ûnder hege temperatuer fergast. Dat kin húshâldlik ôffal wêze, mar ek sikehûsôffal.

Gjin skoarstien

Der sit gjin skoarstien op it fabryk en dêrom is der ek gjin skealike útstjit. It gas dat ûntstiet, kin brûkt wurde foar it opwekken fan skjinne enerzjy. De CO2 wurdt opfongen en ûnder oare brûkt yn de frisdranksektor. De oerbleaune slakken gean nei de wegebou.

Der is noch net sa'n fabryk yn Nederlân, mar it Ljouwerter bedriuw is wol dwaande mei in lokaasje yn Emmen. Dêrnjonken wol it Ljouwerter bedriuw ek in biogassintrale foar wiet ôffal opsette yn Suriname.

Brazilië en Sierra Leone

De bou fan de ôffalfergasser yn Suriname begjint yn augustus. It wurk sil útfierd wurde troch lokale bou-ûndernimmers. Meiwurkers fan it Ljouwerter bedriuw moatte der sels ek by wêze. Nei alle gedachten komt yn Brazilië ek sa'n ôffalfergasser en yn Sierra Leone is ek belangstelling toand.