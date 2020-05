'Boeren moatte mei supermerken prate, want Friezen ite hast gjin Fryske ierpels'

Sipma rint oer it lân hinne en hellet in pear ierappels út de grûn. "It giet om in stikje beleving, dat is wat dizze ierappel no sa moai makket. Mei bier en wyn ha je dat ek. At je it ferhaal derefter wiete, ha je der ferbining mei."

"Ik ha hjir ek in protte ekskurzjes fan skoallen. Doe wie der in bern dy't sei dat der gjin ierappels woe. Ik ha doe dy fan myn lân oan him jûn en dat woe der wol." fertelt Sipma wylst hy syn lân ynspektearret. "Dy fan de supermerk, dy mocht er net."