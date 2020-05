Kollum: 'Jou lytse boeren ek in kâns'

Mei dy opdracht sette Mansholt fuortendaliks yn op skaalfergrutting. In protte boerebedriuwkes wiene neffens him te lyts om de grûn op in produktive wize te benutsjen. Hy betocht maatregels dy't derfoar soargje moasten dat grutte boeren effisjint gewaaks ferbouwe koene.

Troch syn tadwaan waard it brûken fan keunstdong stimulearre, de feefokkerij en it greidebuorkjen yntinsivearre. Lytse boeren moasten sadwaande troch syn belied harren bedriuw beëinigje. Dyselde oanpak fan skaalfergrutting en priisbehearskjen sette er letter op Europeesk nivo troch as Kommisaris. Hy waard dêrmei de arsjitekt fan it Europeesk Lânboubelied.

Doe't Mansholt op jierren wie fertelde er dat er spyt hie fan in part fan syn strategy. De skaalfergrutting en de yntinsive lânbou hiene neffens him it miljeu minder makke. Boppedat begrutte it him dat in protte lytse boeren fan needs ophâlde moasten. Yn 1994 formulearre Mansholt it sa: 'Wy moatte lânbougrûn weromjaan oan de natuer. It plattelân bewarje as in weardefol part fan de maatskippij, foar de kultuer en it fuortbestean. Troch de lytse boeren te beskermjen.'

Ien fan dy lytse boeren is Doetie Trinks fan Jobbegea. Sy hat 75 geiten en ferkeapet har eigen eksklusive geitetsiis oan de bettere restaurants en op streekmerken. De helte fan har ynkomsten hellet se út de ferkeap op dy streekmerken. No komme de bestellings fan de restaurants ûnderwylst wer in bytsje op gong, mar de streekmerken binne noch oant 1 septimber ta ferbean. Dat komt om't dy as evenemint sjoen wurde. Wykmerken binne bygelyks gjin evenemint. Dêr kin Trinks lykwols net teplak, om't dy merken gjin nije minsken oannimme meie.

Sa rint in lytse, lokale produsint dus hielendal fêst. De lytse boer, dy't neffens Mansholt mei it each op de takomst beskerme wurde moast, wurdt net sjoen. Fergunningen krije is ek lêstich, fertelde Trinks. Yn it stikstofdebat wurde lytse lânboubedriuwen net heard. De regeljouwing is net ynrjochte op lytse bedriuwen of bedriuwen dy't it krekt even oars dogge as sljochtweihinne.

Der sil dus noch hiel wat feroarje moatte as Mansholt syn kredo werklikheid wurde sil. In earste stap dêrta is oars samar set, troch bygelyks in streekmerk gjin evenemint mear te neamen. As in iepenloft tsjerketsjinst dêr't in protte minsken byinoar komme net as evenemint sjoen wurdt, moat dat foar streekmerken dochs ek mooglik wêze. Feroarje in namme en jou lytse produsinten in kâns op in bestean. Dat Mansholt him nei mear as 25 jier net yn syn grêf hoecht om te draaien.