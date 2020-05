LIVEBLOG: Minister wol noch net oardiele oer stipepakketten yn coronatiid

Yn hiel Noard-Nederlân is moandei net ien posityf test op it coronafirus. Dat meldt de Ljouwerter Krante. It is foar it earst sûnt 7 maart dat dat bart. Doe waard it firus foar it earst konstatearre yn Drinte. Yn Fryslân dûkte it firus in wike letter foar it earst op. Dat wie op 15 maart, op De Gordyk.

Foarige wike gong it oantal nije sikehûsopnamen foar it earst nei nul.