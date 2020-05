LIVEBLOG: Degradaasje ONS Snits is definityf, takom jier frijwillich yn de haadklasse

It blykt út in peiling fan it grutste ûnderwiisbûn AOb, dy't troch hast 8000 leden ynfold is. De measte respondinten steane foar de klasse op in gewoane basisskoalle, mar der binne ek skoallieders by, en minsken dy't yn it spesjaal ûnderwiis wurkje.

Noch gjin 30 persint fan de minsken dy't op in gewoane basisskoalle wurkje, stiet achter de folsleine weriepening op 8 juny. Dat is opfallend, fan doe't de basisskoallen op 11 maaie foar in part iepen gongen, stie 72 persint fan it personiel dêr noch achter.