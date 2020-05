Tjeerd van der Zwan krijt blommen tasmiten by werbeneaming as boargemaster

Tjeerd van der Zwan is moandeitejûn werbeneamd as boargemaster fan de gemeente Hearrenfean. Dat barde op oanpaste wize fanwegen de coronamaatregels. Van der Zwan siet yn in lege riedseal op 1,5 meter ôfstân fan de fraksjefoarsitter fan de PvdA, Wanda Ottens. Sy koe it boeket mei blommen net oerlangje dus mocht se it boeket nei Van der Zwan smite. De rest fan de gemeenteried koe de werbeneaming meikrije fia in fideoferbining.