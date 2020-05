Veilig Thuis Fryslân no ek berikber fia chat foar slachtoffers húslik geweld

"Bellen kan soms lastig zijn als je te maken hebt met huiselijk geweld of kindermishandeling. Zeker in deze periode dat we meer met elkaar thuis zijn, willen wij een extra mogelijkheid bieden om contact op te nemen met Veilig Thuis. Vandaar dat wij het initiatief hebben genomen om ook via de chat bereikbaar te zijn", seit Debbie Maas, foarsittter fan it Landelijk Netwerk Veilig Thuis.

It chatgesprek is 100 persint anonym, dêrom kin der gjin offisjele melding dien wurde. "Daarvoor zijn meer gegevens nodig dan we via de chat uitwisselen. Tijdens het chatten zal Veilig Thuis - als dat gewenst is - helpen bij het formuleren van een melding waarbij acties om het geweld te stoppen altijd in afstemming worden gedaan."