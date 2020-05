Noed oer dieltiidopliedingen by NHL Stenden yn coronatiid

"Omdat het zo'n grote groep is, maken we ons wel zorgen," seit bestjoerder Klaas Wybo van der Hoek. "Voor een aantal sectoren zal het deeltijdonderwijs groeien, omdat mensen moeten bijscholen, dus dat is een kans. Maar ook een aantal zullen krimpen. Studenten die hier komen doen dat met een afspraak met hun werkgever om de opleiding te volgen, maar in deze tijd zal dat voor de werkgever niet de hoogste voorrang zijn in deze tijd."

Oft it oantal fan 4.000 gelyk bliuwt, kin Van der Hoek net sizze. "Dat hangt er ook vanaf hoe lang dit nog duurt, sommige sectoren zullen krimpen." Hy tinkt dat der flinke ferskowingen plakfine sille. De grutste soargen bestean by de opliedingen op it mêd fan hoareka. Troch de coronakrisis driigje dêr banen en bedriuwen te ferdwinen en dat betsjut dat der yn de takomst noch minder studinten har oanmelde sille foar in dieltiidoplieding.