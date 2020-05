Konkurrinsje foar Cambuur yn striid om Mühren: "Volendam zit op het vinkentouw"

Stevens en Mühren

De fraach dy't by Cambuurfans op de lippen baarnt, is oft Robert Mühren bliuwt. De spits wurdt hierd fan it Belgyske Zulte Waregem en hat dêr noch in kontrakt foar in jier. Foeke Booy hat yntusken sprutsen mei de manager fan Mühren, mar: "Het is een wat complexer verhaal omdat Zulte daar ook een rol bij gaat spelen. Dat gaat alle kanten op en daar is bijna geen touw aan vast te komen, zo begrijp ik van zijn manager. Het gaat van links naar rechts en van voor naar achter."

Dêrnjonken is Cambuur net de iennige klup dy't Mühren takom seizoen hawwe wol. "Er zit een andere club op het vinkentouw, Volendam. Dat is heel logisch; hij komt daar vandaan. Maar hij wil graag met Cambuur door. En dat vind ik een heel goed signaal", sa seit Booy, dy't hopet dat er Mühren oertsjûgje kin. "Sportief heeft hij zijn plek weer gevonden bij ons. Hij kent de staf goed, wordt gewaardeerd en heeft een belangrijke rol in de groep." Booy is, nettsjinsteande de belangstelling fan de klup út syn wenplak hoopfol: "Robert wil graag bij Cambuur blijven."