Trije Friezen op de ambassade yn Maly wurkje troch yn coronatiid

Maly is ien fan de earmste lannen fan de wrâld. It hat lang ferskuord west troch boargeroarloggen. De minsken binne foarsichtich dwaande mei de opbou fan it lân. Corona sil foar it lân grutte ekonomyske gefolgen hawwe neffens de Fryske ambassadeur en syn meiwurkers. "In klap opfange is ien ding, mar as je al swak binne, binne alle klappen grut", seit de ambassadeur.

Dêrom fine de Fryske ambassademeiwurkers it fan grut belang dat de projekten safolle mooglik trochgean. Dat is lykwols dreech yn de coronatiid. It wie fanwege feiligens al yngewikkeld, mar no dus noch mear. Corona makket dan noch mear yndirekte slachtoffers. Ekonomyske slachtoffers dy't gjin lânbou mear útfiere kinne en itenshelp dat net mear komt. Alle flechten op it lân lizze stil.

De trije Friezen wurkje lykwols posityf troch. Dat se der as trije Friezen sitte, fine se wol noflik yn dizze gekke tiid. "It is toch aardich dat je deselde taal en mentaliteit hawwe."