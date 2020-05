BOA's fiere aksje om't se middels ha wolle om harsels te ferdigenjen

Ferline wike barde dat noch yn IJmuiden, dêr't in boa nei it sikehûs moast neidat er mishannele wie troch jongeren dy't har net oan de coronamaatregels hâlden. It probleem spilet ek yn Fryslân., dat boa's hindere wurde by it útoefenjen fan har funksje.

"We zien dat het aantal geweldsincidenten in deze tijd van corona wel is toegenomen. Voorheen werden BOA's ook al bespuugd, nu komt er hoesten bij, maar met dat besmettingsgevaar is er de kans dat je besmet raakt met corona. Het bespugen gebeurt nu vaker", seit Richard Gerrits, foarsitter fan it fakbûn BOA ACO.

Ofhinklik fan de gemeente hat in amtner in tal saken by him. "Bij de uitrusting kan zitten een steekwerend vest, handboeien, soms een bodycam, of pepperspray en wapenstok. Dat is ook afhankelijk van de taak die ze hebben. We zien in deze tijd dat ze op de noodverordening moeten handhaven en met name groepen in de leeftijd tussen 14 en 30 zijn recalcitrant, opstandig en een kort lontje. Er zijn helaas na IJmuiden meerdere incidenten geweest. Het houdt niet op."

Aksje

By de aksje wolle se in needsinjaal oan de minister jaan, dat se middels as pepperspray en wapenstôk, nedich fine om har wurk goed útfiere te kinnen.

"Bij de actie laten we om 12.00 uur een statement voorlezen, het liefst door de burgemeester. We moeten met elkaar een vuist maken, dat is ook het logo, en de boa's eromheen staan op gepaste afstand en met de rechterhand maken ze een vuist op hun hart."

Nei 1 juny wurde der publyksfreonlike aksjes taret. "Dan gaan we meer toezicht houden en niet handhaven. Het leven van een BOA is geen boete van een aantal euro's waard."