Pontsje Vegelinsoard hat it drok: "Yn de 15 jier dat wy farre, ha wy net faak sa folle minsken hân"

De pont dy't fart tusken Akkrum en Vegelinsoard hat in lange histoarje. It pontsje stamt út de 17e iuw. Doe wie it benammen foar minsken dy't foar it wurk nei de oare kant fan it wetter moasten. Oant de jierren 70 wie it pontsje de rapste ferbining nei de oare kant. Yn 1972 wie er oan ferfanging ta, mar dat wie net rendabel. Doe is it pontsje út de feart naam. Mar sûnt 15 jier is it wer yn de feart, tsjintwurdich benammen bedoeld foar toeristen.

Skipper Froukje van Keimpema hat it mei moai waar smoardrok mei it hinne en wer farren fan fytsers en kuierders. Dêr kaam troch it coronafirus lykwols samar ynienen feroaring yn. It pontsje moast oan de wâl bliuwe. "Wolst net witte hoefolle minsken hjir op it hiem west hawwe mei de fraach wêrom't wy net farre. Wy ha de romte en kinne oardel meter ôfstân hâlde, mar dochs mocht it net."

Sûnt ferline wike woansdei is it pontsje wer iepen. Lange wachtrigen ha der net stien. "Wy binne 'vliegensvlug' hjirre", laket Froukje. "Om't wy rap hinne en wer binne, ha wy ek gjin wachttiden. Mar wêr't ik oars ien kear hinne en wer hoegde, moat ik no twa kear farre. Wy ha dus mear wurk."