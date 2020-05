Showkorps Jong Pasveer oefenet wer, mar wol op feilige ôfstân

De ôfrûne wiken waard der net repetearre, mar dochs wie der folop kontakt mei de leden, fertelt Hut. "We hebben regelmatig contact gehad, al was het maar om een mop te vertellen. Maar hoe langer het duurt hoe meer iedereen weer in z'n eigen wereldje kruipt. Gelukkig mogen we weer los. Maandag was de eerste repetitie. We zijn gaan zitten op het veld en hebben besproken wat iedereen meegemaakt heeft. Daarna zijn we lekker gaan spelen."

Marsjearje op oardel meter

Op it fjild hat it korps folop de romte, mar dochs binne der maatregels naam. "We zetten pionnen op anderhalve meter van elkaar. We houden ons streng aan de maatregelen. Daarmee houden we het veilig voor de leden, het thuisfront, maar ook voor de buurt. We hebben ook een brief naar de buren gestuurd om aan te kondigen dat we weer gaan repeteren. Onze showinstructeur had zich goed voorbereid en alvast een looptraining gemaakt. Je kunt best op anderhalve meter afstand van elkaar marcheren. Maar een show geven kan niet, dan kom je te dicht bij elkaar."

Grutte soargen

Foar de kommende moannen stean der gjin optredens yn de aginda fan Jong Pasveer. Hut: "We hebben dit jaar als verloren beschouwd qua optredens. We zijn een gezonde club, financieel gezien. Eén jaar zonder optredens is best te dragen, maar uiteindelijk halen we ons plezier uit het lopen van shows. Zo lang dat op anderhalve meter moet, dan is dat niet te doen. Dat is best een grote zorg, waar ik liever nog niet te veel over nadenk."