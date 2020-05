LIVEBLOG: Measte ferpleechhûzen noch net klear foar besite

Fan moandei ôf meie ferpleechhuzen wer beheind besite talitte. Betingst is wol dat der op de ôfdieling dêr't it om giet, gjin corona hearsket. Ek wurdt maksimaal ien fêste besiker de bewenner talitten. Noch net alle ferpleechhuzen sille iepen. De organisaasjes krije oant 15 juny de tiid om oan alle betingsten te foldwaan. Der moat tocht wurde om de hygiëne, beskermingsmiddels en der moat foldwaande personiel wêze. It kabinet is fan doel op nei 15 july wer mear besite ta te stean.