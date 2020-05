LIVEBLOG: Ien nij stjergefal, twa nije besmettings

Hast fjouwer op de tsien middelbere skoallen kieze der foar om learlingen net sitte te litten dit jier. Dat docht bliken út in enkête fan de Volkskrant, dy't 149 skoallen frege hat oft se it sitten bliuwe dit jier ôfskaffe. Gewoanwei jouwe rapportsifers oanlieding ta it beslút om in learling in jier oerdwaan te litten. No't learlingen al wiken lang gjin offisjele sifers mear krije, brûke skoallen oare wizen om te sjen oft in learling wol of net oergiet nei it folgjende jier. Yn dizze coronatiid krije mear learlingen it foardiel fan de twivel.