By it útmeitsjen fan de brân kaam in protte reek frij. It duorre net lang foardat de brânwacht de situaasje ûnder kontrôle hie. Hoe't de brân ûntstien is, is net dúdlik. Foar safier bekend binne der gjin ferwûnen.

It is net de earste autobrân dizze snein. Earder op de dei brânde al in auto yn Dronryp út.