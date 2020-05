Drachtster (26) oanholden foar ynbraak yn boathûs Jirnsum

De plysje krige moarns betiid in melding fan de ynbraak. Op dat stuit wie de ynbrekker noch yn it boathûs. It plak waard yn de gaten holden, en doe't in auto fan it terrein ride woe, hold de plysje dy tsjin. De plysje fûn ek guod dat fan de boaten yn dat boathûs ôfkomstich wie.

De Drachtster fertochte sit fêst en it ûndersyk rint noch.