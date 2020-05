Provinsje moat ynset fan boa's yn natuergebieten betelje, fynt SP

De provinsje moat betelje foar hanthavening yn de natuergebieten. Dat fynt de fraksje fan de SP yn Provinsjale Steaten. Organisaasjes as Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Natuurmonumenten ha net genôch personiel om it tafersjoch út te fieren. Jild om boa's (bûtengewoan opspoaringsamtners) op paad te stjoeren, is der net, skriuwt de LC.