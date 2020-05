Autobrân oan de Skries yn Dronryp

Oan de Skries yn Dronryp hat sneintemiddei in auto yn 'e brân stien. De brânwacht fan Menaam is op it plak kaam om it fjoer út te meitsjen. De bestjoerder fan Ljouwert seach mei it riden ynienen flammen út de motorkap kommen doe't hy ûnderweis wie om ien op te heljen. Hy hat de auto oan de kant set en doe is besocht de brân út te krijen.