Lytser Sûkerfeest: "In crisistijd leer je elkaar ook van een goede kant kennen"

"Uiteindelijk kun je niet iedereen bezoeken, wat eigenlijk de bedoeling is met het gezin. Ook oudere mensen, om hen respect te betonen. Maar dat kan nu niet. Ook de afstand die je moet houden zorgt voor een meer afstandelijke manier van het Suikerfeest," seit Mintes.

Kreatyf yn krisis

De coronakrisis hat ek wol wer positive útkomsten, seit hy. "In deze periode wordt je ook wel creatief. Vanuit de Turks-Islamistische vereniging in Leeuwarden doet het bestuur erg z'n best om mensen op te bellen zodat er niemand geïsoleerd raakt. En veel jongeren bellen of ze ook iets kunnen doen voor de ouders van een ander. In tijd van crisis leer je elkaar misschien ook weer van een hele goede kant kennen."

Mar dat it Sûkerfeest oars is, dat stiet wol fêst. "Er is ook een aanloop naar het feest toe, daarin heb je te maken met een stukje gezelligheid. Dat is niet alleen een gezinsgebeuren, de bedoeling is dat je ook mensen uitnodigt voor het eten 's avonds. Je vast in principe van zonsopgang tot zonsondergang, daarna kun je weer eten. Dan is het wel de bedoeling dat je het gezellig maakt. Maar de iftar-maaltijden zijn dit jaar een beetje in de soep gelopen."

Op ôfstân

Dochs is it wichtich om je oan de coronamaatregels te hâlden, seit Mintes. "Je houdt je nu al twee maanden goed aan de afspraken, dat moet je met een feestdag niet de vernieling in helpen. Je moet er wel zelf een gezellige tijd van maken, maar het is niet zoals het voorgaande jaren was. Je probeert alle families af waar je een goede band mee hebt en die je een goede feestdag wilt wensen. Daarom zijn er ook heel veel ouderen die het bijna niet kunnen bevatten. Het is altijd ene gezellig samenzijn en nu moet het op afstand."