Tûzen kliko's yn 'e brân op De Gordyk

De brân op it opslachterrein oan de Tolhûsleane waard fuortendaliks opskaald nei 'zeer grote brand' en grip1. It fjoer wie fan de sneldyk ôf te sjen. De brânwacht wie benaud dat de brân oerslaan soe nei in technyske gruthannel neist it terrein, mar dat koe foarkommen wurde. Wol luts der in soad reek oer trije huzen hinne en dêrom is in NL-alert ôfjûn. Nei twa oeren hie de brânwacht it fjoer ûnder kontrôle. De bewenners koene doe wêr nei hûs.