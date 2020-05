Kitesurfer rekket ferwûne op de Iselmar; kite bedarret yn 'e beam

It ûngelok barde op 'e hichte fan it strânpaviljoen by Warkum. Der waard in ambulânse oproppen en ek in traumahelikopter kaam op de melding ôf.

Troch it ûngelok kaam de kite yn in beam telâne. Dizze is troch omstanners út de beam helle. It slachtoffer is mei de ambulânse oerbrocht nei it sikehûs.