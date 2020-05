Undernimmer Nils Ester hat it wol drok yn coronatiid: "Sinteklaas en de krystdagen binne der neat by"

"Ik haw tsjin de ferwachtingen yn in omset draait dêr't de krystdagen neat by binne. Nei in pear dagen moast ik dochs personiel optrommelje, it wie echt net te dwaan", fertelt de winkeleigener.

Dat is sa drok is by de Modelshop komt om't in soad minsken no thús sitte. "Eltsenien hat neat te dwaan. In boupakket is dan moai. Ek radiografyske autokes binne net oan te slepen. Der binne ek in soad nije klanten bykaam. Minsken dy't in nije hobby sykje. Of se hawwe de souder opromme en komme dan wer een modelauto tsjin."