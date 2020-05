Wer fytser ferwûne nei oanriding op Julianaleane

It slachtoffer fan it ûngelok fan sneontemiddei is troch ambulânsepersoniel behannele en oerbrocht nei it sikehûs. Hoe't it ûngelok barre koe, is net bekend. Nei alle gedachten is der in probleem mei de ferkearsljochten. Der wurdt ûndersyk dien nei wat der krekt bard is.