Fiif Alvestêdetochten foar it goeie doel: twa helle, trije te gean

Sijmon van Abbema is bliid dat de kuiertocht der op sit. "It wie tongersdei in tige drege dei. Benammen Sander en ik hawwe it dreech hân om Dokkum te heljen. Nei de earste 50 kilometer tocht ik al: dit is net bêst. En dan moatte wy noch fjouwer dagen! Mar eltse dei der mar wer tsjinoan. En dan komme je ek wol wer oan. No binne wy der echt trochhinne holpen troch allegearre minsken. Der wie support út Dokkum wei en wat minsken dy't by Ljouwert klear stiene."

"Op karakter"

De jonges krigen noch in tip fan in bestjoerslid fan de echte Alvestêdekuiertocht. "Dat wie: jimme moatte yn Burdaard efkes in burreltsje dwaan. Dat hawwe wy ek dien. Neffens my hat it neat holpen, mar wy binne wol wer oankaam. It wie noch mar in eintsje. Wy wisten: dit is de lêste drege dei. Op karakter, en mar trochrinne. It waar siet tsjin en Reinder en Jelko wiene al werom rûn om ús wer op te heljen. Ik leau dat Sander wol wat ibuprofen hân hat."

Aldergeloks falt it ta mei de skea. "Sels haw ik fan de spieren net in soad lêst, allinne fan de rjochter skine. De fuorten binne wurch en ik haw blierren. Sander hat wol mear lêst fan de knibbel en heupe. Reinder en Jelko giet wol."