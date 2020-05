Yn Ljouwert is sneon oan de ein fan de moarn in man ferwûne rekke by it oerstekken fan de Julianaleane. De fytser waard rekke troch in auto. Hoe't it ûngelok krekt barre koe, is net bekend. It slachtoffer is troch ambulânsepersoniel ûndersocht en nei it MCL sikehûs brocht.