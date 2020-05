FIDEO: 500 ynstjoerde mini-keamerkes wurde flatgebouwen

Gjin 50, mar hast 500 dielnimmers fan 2 oant 82 jier âld melden har foar it bouprojekt fan Stichting Stoereloer yn Ljouwert. Elts makken se in keamerke mei dêryn persoanlike of fleurige saken foar in grut miniatuerhûs. Frijwilligers binne drok dwaande om fan al dy eleminten ien gehiel te meitsjen. Trije ynstjoeringen wurde ta ien keammerke makke. It wurdt no net ien grut hûs, mar in tsiental flatgebouwen.