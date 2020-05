Keunstrûte Eaststellingwerf mar digitaal: fideorûnliedingen troch ateliers

Dit jier dogge der 26 dielnimmers mei, keunstners en kollektiven. In soad aktiviteiten kinne net mear trochgean fanwegen ir coronafirus, dêrom iepenje sy digitaal de doarren foar de rûte fia www.kunstwerf.com. Janou Sipsma van galery Friesgoed fan Nijeberkeap kaam mei it idee.

Rûnlieding troch atelier

"Veel activiteiten van Kunstwerf waren afgelast, maar het idee ontstond om de kunstroute digitaal te doen. We hebben het langzaam opgebouwd: eerst het idee opgeworpen om de kunstenaars te laten wennen aan het idee. We zijn zelf aan de slag gegaan als werkgroep om te zien wat er allemaal bij komt kijken. Men werd steeds enthousiaster en er hebben zich aardig wat mensen aangemeld," fertelt Marjolein Spitteler fan Kunstwerf.

Spitteler leit út wat de bedoeling is. "Wij hebben gevraagd aan de mensen of ze een filmpje konden maken, of desnoods foto's. Sommigen geven echt een rondleiding door hun atelier, anderen laten echt hun werk op muziek zien. Sommigen plaatsen hun werk in de context van de coronatijd. Ik was heel verrast door de verscheidenheid."

Kollaazjes

Sels docht sy ek mei: "Ik heb een atelier op het industrieterrein in Oosterwolde. Ik open de deur en leid de mensen rond in mijn atelier en leg mensen uit hoe bepaalde werken ontstaan zijn. Ik maak collages van tekeningen. Op dit moment ben ik bezig met het vervlechten van verschillende tekeningen met elkaar. Soms doe ik dat letterlijk, soms snijd ik tekeningen in stukken om ze op een andere tekening te plakken. Ik probeer twee lagen op te bouwen om de tekeningen tegelijkertijd te zien."

Kunstroute Ooststellingwerf is fan 30 maaie oant en mei 1 juny, mar fanwegen it coronafirus bliuwt al it materiaal noch in moanne langer op de webside stean.