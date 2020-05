Omrop Tip: diel 2 fan 'De berchrede fan it flakke lân'

Greet Andringa seit: "Stilstean en sykhelje stimulearret kreativiteit en de meiminsklikens: muzykútfieringen op it balkon, byldbelgearkomsten, grapkes, al dy wizen om yn ferbining te bliuwen of te kommen: der is mear fan as ea tefoaren. Mar stilstean en sykhelje, dat slagget net eltsenien, it slagget net altyd. Hiel faak net sels. Yn dizze krisis dogge we wat we altyd dogge as we gefaar waarnimme, allinnich is it no útfergrutte. Want de ûnfeiligens is fan in ûnbekende soarte. It is oeral, komt fan alle kanten. Net ien wit hoe lang't it duorret. Of hoe slim't it foar ússels of ús neisten wurdt."