Plannen Fryske ynvestearders mei Groningen Airport Eelde hiel geheimsinnich

Hoewol't de oerienkomst tusken Grins en FB Oranjewoud rûn is, stuts ferline wike ien fan de oare oandielhâlders syn finger op. Leefbaar Tynaarlo hie it better fûn wannear't Tynaarlo, of ien fan de oare oandielhâlders, de oandielen fan de gemeente Grins kocht hie. Want stel dat it fleanfjild ferdwynt, dan is de grûn as wenningboulokaasje goud wurdich. De oare oandielhâlders binne de provinsjes Grinslân en Drinte en de gemeenten Assen en Tynaarlo.

Fryske belutsenens

Dat de oandielen ferkocht binne oan de Fryske stichting kaam foar in soad minsken as in ferrassing. Want foar it earst reitsje Friezen finansjeel belutsen by it fleanfjild en boppedat wie ek nea earder in partikuliere partij (mei-)eigener fan Eelde. De gemeente Grins is bliid dat se fan de oandielen ôf binne. Se woene dat al sûnt 2017. De stêd sjocht it oereinhâlden fan in fleanfjild net as in gemeentlike taak. Lit dat de provinsjes mar dwaan, fine sy.

Ek it fleanfjild sels reagearret bliid op de transaksje. Stipe fan de kant fan de ûndernimmers is fan grut belang, seit foarsitter Leendert Klaassen fan de Ried fan Kommissarissen fan Groningen Airport Eelde. "FB Oranjewoud is een stichting die opkomt voor de sociale, economische en maatschappelijke ontwikkeling van Noord-Nederland. Daarmee past zij perfect bij het perspectief van het vliegveld als noordelijke luchthaven", sei Klaassen yn Dagblad van het Noorden.

Net meibetelje

Mar de oerdracht fan oandielen ropt fragen op. Want it is ûndúdlik wat de stichting mei it fleanfjild wol. FB Oranjewoud hat al bekendmakke dat se net meibetelje wolle oan de ynvestearringsplannen dy't der lizze. Dus op dit momint sjit it fleanfjild der yn elts gefal net safolle mei op.

FB Oranjewoud dan. It is in stichting dy't de neilittenskip fan de ferkeap fan de Friesland Bank yn behear hat. Dy bank kaam yn 2012 yn hannen fan de Rabobank, dy't yn ruil fan it eigendom 126 miljoen euro joech oan de Stichting Friesland Bank. Dat waard letter omdoopt ta FB Oranjewoud. Doel fan de stichting is it befoarderjen fan it sosjaal, ekonomysk en kultureel klimaat yn Noard-Nederlân.

'Tsjoch op'

Hoewol't FB Oranjewoud, dat kantoar hat yn Oranjewoud, Noard-Nederlân as wurkgebiet neamt, toant it him yn it foarste plak troch en troch Frysk. FB stiet foar Fryslân Boppe en op harren webside fertelt FB Oranjewoud dat it de Fryske ekonomy en identiteit befoarderje wol. 'Tsjoch op' is it motto fan de stichting, twa wurden út de earste sin fan it Fryske folksliet: 'Frysk bloed tsjoch op'.

Je soene konkludearje kinne dat FB Oranjewoud de dielnimming yn Groningen Airport Eelde sjocht as in wize om de Fryske provinsje foarút te helpen. Dat yn tsjinstelling ta de hannelswize fan de Fryske polityk, dy't wol de lobby foar it fleanfjild stipe, mar der nea foar betelje woe.

FB Oranjewoud stipet ûnder oaren it keatsen, helpt Fryske bedriuwen mei ekportplannen en stimulearret allerhanne kulturele inisjativen. Ek partisipearret de organisaasje yn tsien ûndernimmingen, wêrfan ien út Grinslân: wynmûnebouwer Steg yn Hoogezand.

Eigener fan bedriuwen

Ien fan de wichtichste dielnimmingen is dy yn útjouwerskonsern NDC Mediagroep, in mingd Frysk-Grinslanner bedriuw en útjouwer fan ûnder oare de Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden. FB Oranjewoud hat dêr 82 persint fan de oandielen yn hannen.

Krekt as NDC hat ek Groningen Airport Eelde baat by in finansjeel sterke partij as oandielhâlder. NDC en Groningen Airport Eelde steane der finansjeel min foar, se liede ferlies en om se oerein te hâlden of ynvestearringen dwaan te kinnen, is jild fan oaren nedich. Dat sille yn it foarste plak de oandielhâlders wêze, want gjin bank sil no jild yn dizze organisaasjes stekke. Mar hoe't FB Oranjewoud der finansjeel foar stiet, is krekt sa ûndúdlik as wat de plannen binne fan FB Oranjewoud mei it fleanfjild. Finansjele sifers makket de stichting net bekend.