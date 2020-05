Stille tocht yn Wolvegea foar troch ûngelok omkommen Mohammed

Rastegar is nei it ûngelok nei it UMC yn Grins brocht, mar op freed is er dêr ferstoarn oan syn ferwûningen. Om de begraffenis te beteljen is der in crowdfundingsaksje opset. Dêr waard al gau 14.000 euro mei ophelle.

De stille tocht sette útein by kafee De Titanic, dat yn it ferline fan de famylje fan de jonge wie. Under begelieding fan de plysje binne de minsken yn de stille tocht mei fakkels troch it doarp kuiere. By de Gentiaan is Rastegar betocht.