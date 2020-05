IC-haad Peter van der Voort: "We zijn door het oog van de naald gekropen"

Sels it bouwen fan needsikehûzen hie dan gjin oplossing west, neffens Van der Voort: "Wat je dan zou krijgen, is dat mensen niet de zorg zouden hebben gekregen die ze nodig hadden. We hebben wel even flink aan de bak gemoeten, maar iedereen heeft de zorg gekregen die hij nodig had." Achterôf sjoen wiene we dêr neffens Van der Voort hielendal net op taret. "Verpleegkundigen hebben nooit geleerd om met drie of vier patiënten te werken."

In wichtige les út de ôfrûne perioade is dat sikehûzen leare hoe't se it by in folgjende weach of krisis oanpakke moatte. "De basiszorg kan ook door afdelingsverpleegkundigen worden gedaan. Taken als wassen of maagsondes inbrengen, hoeven niet perse door een IC-verpleegkundige te worden gedaan. Zo'n manier van werken moet je leren, maar het kan wel."

Gjin inkelde reservekapsaiteit

De ôfrûne jierren is der yn Nederlân flink ôfskaald op it oantal IC-bêden en ferskate sikehûzen sletten harren doarren. As dy IC-bêden der noch west hiene, hie dizze krisis eins better te behappen west. "We hebben de afgelopen jaren met extreem weinig IC-bedden goede zorg weten te leveren, maar daar zat geen enkele reservecapaciteit meer in voor een pandemie als deze. Ik denk dat we ons daar beter op voor hadden kunnen bereiden. Die flexibiliteit hadden we in moeten bouwen in ons systeem."