Twaspjalt yn ried Dantumadiel oer amtlike gearwurking mei Noardeast-Fryslân

Dochs net fusearje

It is in ferhaal mei in lytse skiednis. De amtlike gearwurking yn Noardeast-Fryslân bestiet al jierren en soe útrinne op in folsleine fúzje tusken fjouwer gemeentes. It ferhaal waard oars doe't de ried fan Dantumadiel it beslút naam om net bestjoerlik te fusearjen mei Dongeradiel, Kollumerlân en Ferwerderadiel, mar wol troch te gean mei de amtlike gearwurking mei de folle gruttere fusygemeente Noardeast-Fryslân. Kenners fan it iepenbier bestjoer warskôgen doe al foar in 'risikofolle konstruksje', dy't sûnder mis problemen opsmite soe.

Ut in evaluaasje fan de amtlike gearwurking hat dizze winter bliken dien dat der noch wol wat te ferbetterjen falt oan de organisaasje fan Noardeast-Fryslân. Dantumadiel soe benammen op de terreinen kommunikaasje en romtlike oardering oan de krapper ein komme. It kolleezje fan it bestjoerlik selsstannige Dantumadiel naam dêrom begjin dizze moanne it beslút om sels wer in apart 'Team Dantumadiel' op te rjochtsjen foar kommunikaasje en romtlike oardering.