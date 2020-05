Muzykferieningen meitsje yn coronatiid dochs muzyk mei-inoar

Nei't de earste filmkes online kamen, begûn it baltsje te rôljen, want ek jeugdkorps De Toeterbende docht mei. Dirigint Christina van der Bijl waard entûsjast fan alle filmkes. "Dit is superleuk om te dwaan, en benammen mei in jeugdorkest."

Troch op dizze wize mei-inoar muzyk te meitsjen, hâlde de muzikanten yn dizze tiid dochs noch in bytsje kontakt mei-inoar. Mar neffens Van der Bijl is it mar in tydlike oplossing. "It hellet it fansels net by it live muzyk meitsjen, dat is it alderleukst. Dit is in bytsje in treastpriis eins", seit de dirigint.

Ynfloed fan coronakrisis

De ynfloed fan de coronakrisis op de kultuersektor is grut, fernimt ek Van der Bijl. "It is dochs wol in bytsje in drama. Fan gewoan repetearje en plannen meitsje nei letterlik weromfluite wurde." Dochs fernimt se dat de leden de motivaasje net ferlieze. "Wat ik merk is dat minsken soksoarte dingen dochs wol oangean. Lykas mei it filmke fan de Toeterbende, alle bern hawwe meidien." Ek by oare orkesten is Van der Bijl dwaande om ditsoarte projekten op te setten. "Minsken dogge der dochs wol oan mei, en dat is leuk."