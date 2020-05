Groepsakkommodaasjes foarsichtich wer iepen

Fan maart oant en mei oktober is it meastal smoardrok by sylskoalle Pean yn Nes, by Akkrum. Wêr gewoanwei plak is foar 150 minsken, kinne der troch de 1,5 meter-mienskip mar in hânfol minsken komme. "Op dit stuit hawwe we trije húshâldingen dy't hjir ferbliuwe, dy sitte yn de grutte ytseal allegear los fan inoar oan in grutte tafel", fertelt koördinator Rienk de Jonge fan Pean. "En ek de syllessen gean oars. De instrukteur fart mei op in eigen boatsje neist de kursisten en moat sa de ynstruksjes jaan."