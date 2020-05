Tal fan reaksjes op it ferstjerren fan Andries Ekhart

Lanlik partijfoarsitter Nelleke Vedelaar lit witte dat sy bot fertrietlik is. Se neamt him in PvdA'er mei hert en siel foar de minsken. Ek kommissaris fan de Kening Arno Brok lit witte dat it ferstjerren fan Ekhart him rekket. Hy seit dat er goeie oantinkens oan him bewarret fan de tiid dat Ekhart wethâlder fan Snits wie. Brok wie dêr doe boargemaster.

Ald-wethâlder Thea Koster neamt him in fantastyske leave belutsen kollega mei in grut read sosjaal hert. CDA-Twadde Keamerlid Harry van der Molen kin Ekhart ek út syn tiid as wethâlder yn Ljouwert. Hy neamt him in ôfgryslik ynnimmende en sosjaal dreaune man.

Ek út Cambuur wei wurdt reagearre op it ferstjerren fan Andries Ekhart. De klup neamt him in echte Cambuurman en winsket de neibesteanden sterkte. Neffens de sosjale poat fan Cambuur, Cambuur Verbindt, wie Ekhart altyd maatskiplik belutsen en aktyf foar de meiminske.