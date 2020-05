D66 Fryslân wol in stipeplan foar de kulturele sektor

Deputearre Steaten soene útsykje moatte wêr yn Fryslân krekt de knipepunten sitte. De provinsje soe mei gemeenten en de kultuersektor in 'gerichte' oanfraach foar ekstra jild dwaan moatte, fynt D66. Mar de provinsje moat sels ek ekstra ynvestearje, fynt de fraksje.

As in inisjatyf of selskip yn de kulturele sektor ferdwynt, is it faak ek foargoed ferlern, skriuwt de fraksje. Dat jildt bygelyks foar iepenloftspullen.