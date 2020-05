Sporter fan de Wike: Jasper Brunsmann

"De schaats snijdt door mijn knie en snijdt alles af wat die tegenkomt." Shorttracker Jasper Brunsmann fertelt oer hoe't hy novimber ferline jier foel en alles ôfskuorde yn syn knibbel. It wie noch mar de fraach oft hy wer rinne koe. "Ik had zoveel pijn, dat kun je je gewoon niet voorstellen." Yntusken is it de fraach oft hy weromkomme kin op topsportnivo. Jasper Brunsmann is de Sporter fan de Wike. Hy nimt plak op de massaazjetafel fan fysioterpeut Gerard Broekema en fertelt syn ferhaal.