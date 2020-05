Freedsmerk: "It wie drok, mar wie it ek ûnfeilich?"

In soad minsken fertelden dat se tongersdei mei Himelfeart wol efkes op stap west hawwe. "We wiene juster op de brommer nei Lauwerseach. We binne ús dêr lam skrokken, se sieten dêr allegear 'hutje-mutje'. Ek de drokte yn de Prinsetún koe echt net. Se sieten boppe-op inoar en dat wiene echt net allegear húsgenoaten."

In âldere man warskôge dêrom: "Se moatte better de regels opfolgje, want se bringe my as 70'er wol yn gefaar".