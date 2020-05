"Net ien hie dit ferwachte," seit Henk Deinum dy't yn it ferline lang as PvdA-wethâlder njonken Ekhart wurke. "In soad minsken hawwe dizze wike noch mei him sprutsen. In grut ferlies foar de stêd, foar de PvdA en de polityk. Ekhart leaude yn it sosjaaldemokratyske ideaal. Hy wie benammen in jonge út Ljouwert, hy kaam út in arbeidersfermidden. Hy is altyd deselde bleaun. Hy ferleagene net ien en it wie in humoristyske man. Je koene sa goed mei him laitsje. En it wie in ferbiner."

Neffens Deinum sil Ekhart mist wurde yn de polityk. "Hy hie net in grut ego en koe himsels weisiferje. Dat sjogge je ek wolris oars. Hy rûn al lang mei en koe alle ins and outs fan de lokale polityk. Ek op lanlik mêd spile hy in rol, hie wie lid fan ferskate advysorganen."

"Hy seach de posysje fan de lytse man"

Ek persoanlik sil Deinum him misse. "Wy wiene maten, soene je sizze kinne. Yn it kolleezje wie er ek altyd konstruktyf, der waard wol fûl debatearre en striden, mar Andries bleau reedlik en hie altyd in grapke as relativearring. Hy seach altyd de posysje fan de lytse man. Fan syn hert út hie er dêr gefoel foar. Andries wie in beskieden man, mar eltsenien mocht him. De politikus en Andries Ekhart, dat wie ien en deselde persoan."