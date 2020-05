Dizze wike gjin minsken mei corona opnommen yn de Fryske sikehuzen

Ferline wike wiene der 39 positive testen. Dêrfan kamen der 22 út it asylsikerssintrum yn Snits, dêr't twa wiken lyn in útbraak wie.

Folle minder tests

It tal ôfnommen tests lei dizze wike mei 716 folle leger as de 1209 fan ferline wike. Dat komt benammen omdat der doe grutskalich test is yn it Snitser azc.

Yn totaal binne no 65 minsken yn Fryslân ferstoarn oan it coronafirus. Der binne 585 ynwenners posityf test.