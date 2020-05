Ek it CDA mingt him yn 'e diskusje oer ferfier waadeilannen

De ûndernimmers binne lilk op Doeksen, omdat dy te min kapasiteit ynset om passazjiers te ferfieren. Doeksen seit dat it net oars kin, fanwegen de coronamaatregels. It CDA wol fan it kolleezje fan Deputearre Steaten witte wat dy docht om de situaasje te ferbetterjen.

De partij wol ek witte wat de oerheid docht om de berikberheid fan de waadeilannen te ferbetterjen.