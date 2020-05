Fideodeiboek fan studint: "Ik hoop dat we in september weer van start kunnen gaan"

Anna Rixt Sijens (18) út Aldeberkeap is studinte Creative Business oan NHL Stenden yn Ljouwert en wurket yn de Albert Heijn. Sy besiket no har punten fan skoalle te heljen, wat kreative projekten op te pakken en har beide broerkes te helpen mei harren skoalwurk. Anna Rixt vlogt oer ferskate dingen fan har libben as studint.