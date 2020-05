LIVEBLOG: Gesellige drokte mei Himelfeart; NS ferwachtet miljardeferlies

In ûntfangstkomitee fan sa'n tritich man stie sjonger Syb van der Ploeg en reedrider Henk Angenent tongersdeitejûn op te wachtsjen by de Bonkefeart by Ljouwert. Ald-foarsitter Henk Kroes fan De Friesche Elf Steden sette it lêste stimpel. De manlju hiene by alve stêden del fytst en Syb hie alve kear by in ferpleechhûs optreden.