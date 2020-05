Sportstêd: Wy witte fan neat oer legere hier SC Hearrenfean

Sportklup Hearrenfean betellet yn it jier 2,3 miljoen euro oan hier oan Sportstêd Hearrenfean. Ferline jier is de hier mei in miljoen ferlege. Fanwege de coronakrisis wol Roozemond in legere hier oanfreegje. Bleeker: "Wy witte fan neat, mar dat sil dan miskien noch komme. Ik bin wol ferbaasd, mar ik praat moarn wer mei Roozemond."