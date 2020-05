Sieta van Keimpema wol gau om tafel mei bestjoer FDF

Eins is der hielendal net safolle te rêden by it FDF, seit Van Keimpema op har eigen boerehiem tusken Nes en Grou. "Ynhâldlik wol eltsenien itselde en we binne ek goed dwaande mei it stikstofdossier en oare saken."

Under fergrutglês

Mar it FDF leit neffens Van Keimpema ûnder in fergrutglês by krityske media, dy't eltse argewaasje tusken bestjoersleden útfergrutsje. "Moatst dy ek realisearje dat it om in hiel jonge organisaasje giet en ek om minsken sûnder in soad bestjoerlike ûnderfining. It ôfrûne jier sieten we mei kop en earen yn de boere-aksjes. Doe't it wat rêstiger waard, kaam de coronakrisis en koene we net mear gewoan fergaderje."

Van Keimpema hâldt it der op dat guon bestjoersleden 'harsels tsjinkaam' binne, fanwege it grutte beslach dat it frijwillige wurk foar Farmers Defence Force op harren tiid lei. "Dat it thúsfront dan begjint te protteljen nei ferrin fan tiid, begryp ik wol."

Bestjoer wol takom wike wer echt gearkomme

It bestjoer fan Farmers Defence Force besiket nije wike wer sa gau mooglik fysyk byinoar te kommen, mei foldwaande tuskenromte. Van Keimpema giet der fanút dat der nei dy gearkomste wer in folweardich bestjoer sit, mar kin net útslute dat der ek in bestjoerslid ferwynt. "Mar dat is dan in persoanlike ôfwaging, dy't elts foar himsels meitsje moat."