Feilichheidsregio: "Yn Fryslân gesellich drok mei Himelfeart"

Saskia van den Broek kwalifisearre de situaasje op Himelfeartsdei as 'gesellich drok', en op in pear plakken 'krekt wat te drok.' Se ferwachtet dat it de kommende dagen wat rêstiger wurdt mei publyk bûtendoar, ek omdat it waar krekt wat minder moai wêze sil.

"Gean net te fier fuort"

Mar se wol dochs wol de warskôging meijaan dat minsken net nei drokke plakken gean moatte en yn de eigen omjouwing bliuwe moatte.