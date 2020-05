Lilkens om Tresoar-plan: "Dit is in fierdere ferskraling fan sa'n wichtich ynstitút"

Finansjeel soe it gjin gefolgen ha, mar dochs is der reden ta soarch. "It is in earste stap by it Ryk wei. No't der in krisis is en it jild op rekket, is it in gefaar dat it Ryk net mear ferantwurdlik is. It Ryk is in folle sterkere partij en kin sa'n ynstitút folle better troch de krisis slepe. Boppedat: ha we oer tsien jier noch wol in provinsje Fryslân? Dit is allinnich mar in opmjitte nei fierdere ferskraling fan in wichtich ynstitút as Tresoar."